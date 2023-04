Alba Carrillo | EP

Alba Carrillo, una de les col·laboradores més populars dels espais de Mediaset i fins fa poc, col·laboradora de 'Ja es Mediodía', ha estat acomiadada del grup mediàtic per decisió de l'actual directiva, segons ha publicat La Razón. Es desconeixen les raons que han portat la cadena a presdindir de Carrillo.

El que sí que se sap és que Carrillo s'ha convertit en la nova víctima de l'actual director de Mediaset, Borja Prado, que ha iniciat una purga a la cadena vetant noms habituals de Telecinco com Antonio David Flores, Rocío Carrasco, Bárbara Rey, Fidel Albiac, Olga Moreno, Kiko Rivera, Marta Riesco, Ortega Cano i Rosa Benito .

Pel que sembla, la productora de 'Ja és Migdia', Unicorn Content, ha lluitat perquè Carrillo seguís a l'espai, però finalment no ho han aconseguit. Després de publicar-se la notícia, la productora la va confirmar, assenyalant que el contracte d'Alba Carrillo com a col·laboradora va acabar el 31 de març passat i no ha estat renovat.

Després de la desaparició d'Alba Carrillo de 'Ja es Mediodía', aquest dimarts han confirmat un nou fitxatge: Irene Junquera, que substituirà la col·laboradora comiat.