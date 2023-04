Un detall de la portada del llibre. Foto: Harper Collins

El chico de las musarañas és el títol del llibre pòstum d'Aless Lecquio , que es publica aquest dimecres 19 d'abril, i en què el jove, que va morir víctima d'un càncer el maig del 2020, explica la seva experiència amb la malaltia.

Lecquio s'obre en un llibre escrit a partir de les memòries i que porta la firma i la de la mare, Ana Obregón. És capaç d'unir moments plens d'humor com d'altres molt més dolorosos i emotius, en els quals mostra una enorme enteresa i maduresa.

"Tinc càncer, però sobretot tinc por" i "El cos és savi i et prepara per a tot, fins i tot la mort" són algunes de les reflexions de Lecquio, que es completen amb apunts de la seva mare, que li demana "perdó" per no adonar-se que "s'estava preparant per a la mort".