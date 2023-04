Iker Casillas / @EP

La Kings League, el famós projecte de Gerard Piqué, dóna molt contingut per als mitjans. Els pics entre presidents i les bromes donen pas a les confidències. L'última ha estat la d'Iker Casillas, que dilluns va admetre que té el penis petit.

Com que la lliga de streamers està sumida en ple mercat de fitxatges, on els presidents poden incorporar jugadors professionals, Casillas va explicar que tenia un jugador preparat per incorporar-se al seu equip, 1K.

Ibai Llanos li va preguntar "Alguna pista? Jugador top?", i l'exporter va afirmar que era "un jugador de primera divisió".

"¿Deixaràs anar la bomba? Te la trauràs aquí?", li va contestar el streamer basc, i la seva resposta va sorprendre tots els presents: "No me la vull treure perquè la tinc petita...".

No et perdis el moment divertit: