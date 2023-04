Antonio David Flores i Marta Riesco

Marta Riesco ha comunicat aquest dijous que la seva relació amb Antonio David Flores va acabar aquest dimecres a la nit, en un missatge carregat d'odi en què ha carregat contra la filla de l'excol·laborador de Telecinco, Rocío Flores .

"La meva relació amb Antonio David Flores s'ha acabat aquesta nit", ha assegurat Marta Riesco. A continuació, ha esmentat el compte de Rocío Flores amb un missatge contundent: “Espero que estiguis feliç, ja has aconseguit el que volies”.

Instagram de Marta Riesco

En un segon missatge, Riesco ha donat més detalls de la ruptura: "Necessito temps per assimilar el que he viscut les últimes hores. Estaré bé per la meva família i per la gent que sé que m'estimeu. Mai pensi que em fessin una cosa així en el pitjor moment de la meva vida”.