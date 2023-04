Una imatge compartida recentment per Blanes. Foto: Instagram (@camiloblanesoficial)

Després d'estar allunyat dels focus durant mesos, Camilo Blanes ha fet saltar totes les alarmes amb les preocupants imatges que ha compartit a les xarxes socials. Dissabte 22 d'abril passat, l'únic fill de Camilo Sesto compartia diverses fotografies descurat, demacrat i amb una de les perruques del seu pare, acompanyades de l'enigmàtic text "aquí, a la casa del rei".

Hores després, i després de deslligar un gran enrenou al voltant del seu estat de salut, el conegut popularment com a Camilín decidia eliminar-les, encara que poc després no dubtava a publicar-ne una altra que ha estat la confirmació que no passa un bon moment; una cosa que la seva mare, Lourdes Ornelas, confessava abatuda poc després.

En ella, l'artista, amb perruca, s'emporta el dit a la templa (gest que popularment utilitzem per dir que algú està boig ) i pregunta als seus seguidors: "Esteu bé?".

Tot i que amb aquestes paraules deixa entreveure que està perfectament i que no entén que la gent es preocupi per ell, els seus fets parlen per si mateixos i tal com ha revelat el programa Festa , Camilo no ha dubtat a sortir de casa en diverses ocasions amb una actitud com a mínim alarmant. En una portava una pistola de joguina de boles de goma i no ha dubtat a disparar a una reportera. I en una altra, ha sortit en roba interior pujat a un patinet elèctric amb què ha fet una volta al voltant del seu domicili.

Un comportament que ha provocat que la seva mare, Lourdes Ornelas, trenqui el seu silenci desesperada, reconeixent que el seu fill ha entrat en "manera autodestrucció" i, malauradament, ella no pot fer res per impedir-ho: "Porto molt de temps buscant ajuda per a ell i em he topat mil vegades amb una paret de formigó.La meva preocupació més gran és que la seva vida està en perill cada dia, de manera constant.Aquesta malaltia és molt cruel per a ell i la família que ho vol. Hi ha qui ho entén i altres ho jutgen durament sense saber què hi ha al darrere” ha confessat en declaracions a Fiesta .

Destrossada, la mexicana assegura que Camilo només els té a ella ia la seva xicota María i, tot i que ha intentat inhabilitar-ho, "no hi ha manera". "És adult i no es pot fer res" es lamenta, afirmant que el seu fill està "en el seu pitjor moment" i no creu que sigui "conscient de tot": "Desconec aquesta persona, ja no puc parlar on ell. Mai no hi havia arribat a aquest punt d'inconsciència o no sé com anomenar-lo".

"Ho porto com puc. Em prenc les coses com que això és el que m'ha tocat. No vull victimitzar-me perquè són situacions per les que passem tots, jo ho veig el costat bo i és que per demanar ajuda nosaltres tenim mitjans” ha explicat , insistint que malauradament no pot ajudar a Camilín perquè ell no vol.” No em deixa entrar a la casa. Em diu que és casa seva, que és la seva vida. Legalment no hi puc fer res perquè ell és un adult i pren les seves decicions", va concloure.