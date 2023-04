Gerard Piqué / @EP

Tot i que diferents mitjans de comunicació han apuntat que serà aquest dimecres 26 d'abril quan Gerard Piqué viatgi a Miami per visitar per primera vegada els seus fills des que Milan i Sasha es van mudar a la ciutat nord-americana a principis d'abril amb Shakira, l?exfutbolista continua a Barcelona.

El català, que acaba de gaudir d'unes romàntiques vacances amb Clara Chía a Dubai , encara no ha posat rumb als Estats Units per retrobar-se amb els nens i aquest matí ha reaparegut amb la seva nòvia. Seriosos i amb ulleres de sol, la parella ha abandonat el domicili de Piqué al centre de Barcelona sense donar cap pista sobre quan quants dies passarà a Miami ni si aprofitarà el viatge per aclarir diversos serrells pendents en el seu acord de separació de la cantant colombiana .

Es tracta de les primeres imatges de l'exfutbolista després de la seva escapada amb Clara a Emirats Àrabs, on han gaudit d'una setmana allunyats del focus mediàtic i on han celebrat el 24è aniversari de la jove. Tot i això, no han aconseguit passar del tot desapercebuts, ja que un turista espanyol els va reconèixer en un 'beach club' i va compartir a través de xarxes socials un vídeo de Gerard, amb banyador i samarreta blanca, seguit per la seva nòvia, amb un caftà negre i dues roses vermelles a la mà.

Unes vacances en què l'ex de Shakira ha recarregat piles de cara al primer viatge a Miami des que la cantant va abandonar Barcelona amb els seus fills el 2 d'abril passat. Tot i que després de la seva separació van acordar que Piqué podria gaudir dels nens deu dies al mes, aquesta vegada la seva visita serà més breu i només estarà amb Milan -de 10 anys- i Sasha -de 8- 5 dies perquè els seus advocats no han arribat a un acord amb els de la colombiana per homologar el conveni de separació als Estats Units.

A l'espera d'arribar a un pacte satisfactori per a les dues parts, Piqué continua a Barcelona i tot apunta que serà les properes hores quan viatgi a Miami per retrobar-se amb els fills. En aquesta ocasió no l'acompanyarà Clara, ja que l'exfutbolista no vol forçar la situació ni empitjorar les coses amb Shakira -amb què manté una relació molt tensa- i prefereix esperar que es tranquil·litzin i assenteixin les coses abans que la seva xicota viatge amb ell als Estats Units per veure els seus petits.