El rei emèrit, en una imatge recent. Foto: Europa Press

Una de les notícies de la crònica rosa d'aquest dimecres 26 d'abril la porta la revista Lecturas ... i apunta que el rei emèrit, Joan Carles I , creu que la reina Letizia és la màxima responsable que hagi d'estar vivint a Abu Dhabi... i també creu que ha boicotejat, recentment, una possible reunió amb el monarca anglès, Carles III.

El proper dissabte 6 de maig se celebrarà la coronació del sobirà britànic... i malgrat que en primera instància Joan Carles no hi acudiria, més recentment s'ha obert aquesta opció, encara que no està ni de bon tros confirmada.

Joan Carles hauria fet lliscar el seu cercle més proper, aprofitant la seva recent visita a Espanya, que Letizia seria l'origen de tots els seus mals i que també hauria evitat que es trobés amb les seves filles, Elena i Cristina.