Rafael Amargo @ep

El mes de març passat Rafael Amargo va ser detingut acusat de trànsit d'estupefaents des del seu domicili de Madrid. L'artista, que es trobava a Alacant representant el seu darrer espectacle, va forcejar amb els policies i va haver de tornar a passar pel calabós.



Després de setmanes sense ser vist, l'equip d''Espejo Público' ha pogut parlar amb ell en exclusiva on el bailaor ha confessat trobar-se “bé, gràcies a déu ara una mica millor”. Rafael segueix mantenint que des que va tenir lloc aquesta detenció, o com ell ha anomenat “escena de ciència ficció”, segueix sense entendre el que ha passat ja que “no venia a tomb”.



A més, assegura que des de l'indecent ha evitat sortir molt de casa, però ara ha estat moment de “posar-se les botes i sortir a l'escenari” i així poder animar-se. D'altra banda, ha revelat que porta “dos anys i mig amb tractament psiquiàtric”, cosa que necessita per poder combatre la situació per la qual està passant a la seva vida: “No em puc deixar matar ni jo matar-me”.



Sens dubte, una mala època en què reconeix “estar realment esgotat”, i per això “la seva família també està patint molt”. I és que el bailaor segueix mantenint que ell està patint una clara injustícia: “No hi ha ningú que t'empari quan portes una injustícia clara”. Capcot i amb semblant seriós, Rafael reconeix que “ja no em cauen llàgrimes per plorar”.



Sobre la nit de la detenció, Amargo es defensa i explica que “no es diu resistència, es diu que vull que m'expliquin perquè m'aturen”. El bailaor explica el que va passar aquella nit a Alacant: “Em van detenir sense explicar-me el motiu, em van contestar amb unes formes i una xuleria, unes pocavergonyes”.



“Jo estava tirat a terra, plorant. Jo li vaig donar la volta i es va embolicar una revolta, em tiren a terra perquè em tranquil·litzin, però quan et casten i et trepitgen el cap… Jo em vaig defensar com una persona que es defensa contra sis, tu et deixes que te'n donin una pallissa per la cara?” , ha explicat. A més, reconeix que '“no tenia mans” per defensar-se, de manera que quan el policia es va tirar a sobre, li va donar una mossegada.



Sobre la pregunta de si la detenció va ser perquè portava estupefaents per al consum propi, el bailaor aclareix: “Quantitats petites no, no n'hi havia quantitats directament”. Defensa que “com que no venc res no hi ha clients” i si escau “no hi ha venda de res”.



Són moltes les setmanes que els mitjans han intentat seguir-li la pista, però el bailaor no donava senyals de vida. La pregunta és, per què ha desaparegut? Una cosa que Rafael ha contestat: “Perquè a aquesta altura el millor és esperar que comenci el judici. He desaparegut perquè no puc anar a signar perquè ho saben i em gravaran i jo el que vull és pau”.



Cansat de la situació, Amargo ha fet la seva confessió més dura: “Un pensa moltes coses i… jo sóc un oncle molt valent però hi ha moments en què penso a treure'm del medi”. Els diners no són cap problema per a ells, ja que assegura que “econòmicament mira on sóc”: “Treballant en un lloc i guanyant-me la vida. Cobro un sou mileurista, una mica més. Em dóna per a la pensió dels meus fills i tenir alguna cosa per poder viure”.



Una lluita que sembla no tenir fi, encara que Rafael no perd la fe: “Puc estar abatut però m'agrada moltíssim el que faig i per l'amor dels meus fills i de la meva família lluitaré fins al final”. I és que assegura que “amb la poca cosa que he parlat ja se sap que sóc innocent”. Sens dubte, una situació que li ha canviat la vida del tot: “Crec que no sigui la mateixa persona que abans perquè el cor ho tinc molt dolgut, temps al temps”.