El Rei emèrit Joan Carles I / @EP

Amb la seva discreta visita a Espanya encara cuejant, i amb la incògnita de si tornarà properament com és la seva intenció, el Rei Joan Carles torna a ser notícia. Només dos dies després d'abandonar Espanya per tornar a Emirats Àrabs, la polèmica torna a sacsejar l'Emèrit.

I és que 'El Confidencial publica un avançament de 'King Corp. L'imperi mai contat de Joan Carles I' llibre escrit per José María Olmo i David Fernández que sortirà a la venda el 8 de maig i en què es desvetlla -a més de negocis, actius i amistats- que el monarca tindria una filla secreta.

Segons aquesta obra, el Rei Joan Carles va tenir una quarta filla, anomenada Alejandra , fruit d'una relació extramatrimonial amb una coneguda aristòcrata -molt popular a les pàgines de la premsa rosa i musa d'un famós dissenyador d'alta costura- que va arribar al món a finals de la dècada dels 70, principis dels 80, després que naixessin la Infanta Elena (1963), la Infanta Cristina (1965) i el Rei Felip VI (1968).

Presumptament, Alejandra, casada i amb un fill, va créixer ignorant qui era realment el seu pare i quan per fi ho va esbrinar va optar per seguir la seva vida com si la notícia mai no hagués arribat a les seves orelles, evitant reclamar cap mena de dret successori. Segons 'El Confidencial' es tractaria del secret més gran de Casa Real i tots els membres de la Família Reial coneixerien l'existència d'aquesta jove.

Una paternitat secreta que l'Emèrit hauria compartit amb els seus íntims, mostrant-se orgullós d'Alejandra i ajudant-la econòmicament -ja que quan va ser informada que el seu pare era Joan Carles es va produir un discret acostament amb ell- encara que mai no ha tingut el mateix tracte amb ella que amb els fills que té amb la Reina Sofia.

Una filla secreta la identitat completa de la qual no desvetllen al llibre, encara que les dades són prou reveladores per sumar 2 més 2: Alejandra va néixer en una família d'aristòcrates ben connectada amb el poder i mai va patir estretors econòmiques. En néixer, el seu suposat pare tenia més de 70 anys però ningú no va expressar cap sospita perquè la relació extramatrimonial de la seva mare amb l'Emèrit va ser especialment omesa. Va ser en l'adolescència quan la jove s'hauria assabentat que el seu veritable progenitor era Joan Carles , ia partir d'aquí es va produir un acostament entre tots dos.

Alejandra , que mai no ha parlat del seu secret, sempre ha destacat per la seva discreció. Ha treballat com a model i ha estat imatge de nombroses marca de roba i joies. Massa pistes que podrien provocar un tsunami sense precedents i que han fet que els fonaments de Zarzuela tremolin