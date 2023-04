Foto: Europa Press

És habitual que les cares més conegudes de la cultura, la política i tota mena de sectors es deixin veure per la Feria de Abril de Sevilla. María José Suárez i Álvaro Muñoz Escassi, Anabel Pantoja, Francisco Rivera i Lourdes Montes, Eugènia Martínez d'Irujo, Pau Padilla, Vicky Martín Berrocal, Bertín Osborne... aquests són alguns dels noms que ja han desfilat per la capital sevillana, encara que qui ha causat furor a la fira és Miguel Ángel Silvestre.

L'actor castellonenc, que va saltar a la fama pel seu paper d' El Duque a la sèrie Sin tetas no hay paraíso , va ser rebut entre crits d'admiració i sorpresa per part de tots aquells que es van creuar amb ell.

Malbaratant simpatia no va tenir un no per a ningú i no va parar de fer-se fotografies i selfies . L'intèrpret va explicar que era la primera vegada que visita la Fira, encara que no va voler explicar com marxa la seva relació amb Angie, la noia amb qui va ser enxampat d'allò més apassionat i afectuós pels carrers de Madrid fa un mes.