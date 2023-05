Bruce Springsteen, a Barcelona / @EP

Bruce Springsteen va fer diumenge passat el seu segon concert a Barcelona . El Boss no feia un concert a la Ciutat Comtal des del 2016, i el 2023 ha estat l'any en què Bruce ha tornat a fer parada a Espanya per iniciar la seva nova gira. Durant més de tres hores, Springsteen va fer vibrar les 55.000 persones de l' Estadi Olímpic.

Una d'aquelles persones va ser Tom Hanks , el famosíssim actor americà, molt fan de Bruce Springsteen. Va cantar, ballar i va gaudir d'alguns dels temes més mítics dels àlbums Born to Run, Darkness on the Edge of Town i Born in the USA.

Al vídeo penjat pel perfil Point Blank Spain, un compte dedicat al Boss a Espanya, es veu com Hanks gaudeix amb la seva dona cantant Because the Night.

A diferència de Michelle Obama , Hanks no va pujar a l'escenari, però va estar entre bastidors veient el seu gran amic iniciar la seva nova gira musical als 73 anys.