Belén Esteban @ep

Belén Esteban parlava aquest dimarts alt i clar al plató de 'Sálvame Diario' i enviava un missatge carregat d'afecte als seus germans, cunyades i sobretot, al seu marit, per agrair-los que hagin tingut cura de la persona que més vol. "Aquest ha estat el veritable pare de la meva filla, gràcies afecte" li deia la col·laboradora al seu marit, deixant clar que Jesulín no s'ha preocupat per qui ho havia de fer.



Aquest dimecres, Belén ha tornat a estar a plató i ha decidit seguir llançant indirectes -que s'han convertit en dards enverinats- al pare de la seva filla, que ha decidit passejar-se pels platós de televisió i parlar de la seva vida privada com fa temps no el vèiem.



Ha estat Alonso Caparrós qui revelava que havia estat testimoni de com aquesta situació està afectant la seva companya, ja que ha confessat que minuts abans de començar el programa se l'ha trobat completament trencada pels passadissos.



Una informació que Belén ha volgut aclarir: “Jo no estic trencada per mi, estic trencada perquè venguem una pel·lícula que no existeix, el que passa és que no puc parlar, però et garanteixo que la família feliç no existeix ” ha deixat clar la col·laboradora i sense esperar-ho li ha llançat un missatge que només ell entendrà: "Escolta, contesta els WhatsApp".



Encara que Belén ha assegurat que "ja no tinc res a parlar, ell i els seus saben el que hi ha", la col·laboradora no s'ha pogut mossegar la llengua i ha confessat que no ha rebut la seva ajuda i atenció en tots aquests anys: "Tampoc ens cal així que no posis medalletes, a aquesta l'he parit jo, però saps què, que és teva, encara que altres persones que estan a prop teu pensin que no és teva”.



Belén ha deixat clar, una vegada més, que "davant d'aquesta (la seva filla), mato perquè aquesta és la que em dol a mi, tu en tindràs quatre, però jo en tinc una" i ha assegurat que "tota la família sap el que hi ha, el que passa és que molts callen per por”.



La col·laboradora s'alegra que ara hagi decidit anar de plató a plató perquè li vindrà molt bé, ja que “és un desgraciat, ven una felicitat que no té i jo no necessito res, jo només necessito que en comptes de tres són quatre i n'hi ha alguns que no tenen ni ofici ni benefici i se'ls dóna tot i n'hi ha una que té una carrera, que se n'ha anat molt lluny” .



Si hi ha alguna cosa que ha cridat l'atenció ha estat l'afirmació que ha llançat la de Paracuellos quan ha confessat que “la gent de la família no parla per por” i ha explicat que es tracta de “por a ell ja que se'l prohibeixi veure a la família".



Enfadada i molesta amb les contradiccions de la seva exparella, Belén ha revelat que "aquí no es pot parlar de 'La Jose', però ell va a un programa de Bertín Osborne a parlar de la seva vida" i ha tornat a assegurar que "no vull parlar de la persona que tenim en comú perquè m'ho ha prohibit, però quina sort tens tu i tots, la família, tant la teva com la meva, sabem què hi ha... igual que molta gent d'Ubrique”.



Belén, emocionada ha deixat clar que "aquesta persona (la seva filla) és algú gràcies a la família materna que ha tingut" i ha afegit: "perquè igual que ningú ha vingut a veure-la, quan va néixer el nen es va agafar una au i va anar a veure'l". La col·laboradora creu fermament que "si em deixés faria més audiència que 'La teva cara em sona'", encara que sí que assegura que "la tourné que faràs et vindrà bé, pel cap".



Després de les declaracions d'Alessandro Lequio d'aquest matí a 'AR' assegurant que Belén no ho ha posat fàcil al torero, la col·laboradora ha llançat un missatge molt concís: "La meva casa sempre ha estat oberta i si no hagués estat així, que hagués anat a la Guàrdia Civil”.



D'altra banda, María Patiño li ha preguntat a Betlem perquè creu que Jesús no respon als missatges que li mana i ho té molt clar: "perquè s'avergonyeix i ho sé" i també ha assegurat que no el perdonaria "perquè el més important per a mi ha patit i davant d'aquesta no hi ha ningú”.



A Betlem li "sembla molt injust perquè tots sabem què hi ha" i ha assegurat que la seva filla "ho vol ja els seus germans"... i que el motiu pel qual no parla a la televisió és perquè aquesta li ho ha demanat. La de Paracuellos ha acabat el seu discurs assegurant que ella "no pateixo per mi, pateixo perquè veig coses que per a uns sí que hi ha i per a altres no hi ha, em sembla molt injust", cosa que el torero sap molt bé perquè "ell sap que no ment, ni ell ni la seva família".