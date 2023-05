Foto: Mediaset

La col·laboradora de Mediaset, Raquel Bollo , no està vivint el seu millor moment pel que fa a la seva economia. La celebrity de 47 anys ha explicat en una exclusiva de la revista Lecturas que deu 800.000 euros. Aquest deute puja a aquesta quantitat a causa de diversos deutes hipotecaris, reclamacions d'Hisenda i reclamacions de creditors privats.

Per tant, sortir a la televisió no és suficient per fer front a tots aquests deutes, així que necessita liquiditat de forma urgent. “ Viu ofegada en una ingent quantitat de deutes, la seva situació és límit”, expliquen des de la revista. Tot i això, la col·laboadora no ha fet mai públic aquest tema.

D'altra banda, els seus dos fills, Alma Bollo i Manuel Cortés, són a Supervivientes 2023 , malgrat que tot apunta que Alma podria abandonar l'illa a la propera gala.