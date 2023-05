Jesulín de Ubrique / @EP

Jesulín de Ubrique ha anunciat el seu retorn a la televisió i la seva propera aparició al programa MasterChef Celebrity, on participarà amb altres famosos per mostrar els seus dots culinaris.



A més de la seva participació a MasterChef, Jesulín de Ubrique ha confirmat que està treballant en diverses produccions per a cadenes importants com La 1, Telecinco o La Sexta.

Segons els informes, el torero guanyarà una gran quantitat de diners per participar al concurs gastronòmic. S'estima que Jesulín s'embutxacarà al voltant de 30.000 euros per cada programa que enregistri per a MasterChef Celebrity.

Concursants de la propera edició de MasterChef Celebrity / RTVE

No és la primera vegada que Jesulín guanya una quantitat similar per la seva aparició en programes de televisió, ja que també va guanyar 20.000 euros per la gala inicial i cadascuna de les rondes posteriors al programa Splash! Famosos a laigua.

Gràcies al portal de transparència de RTVE , se sap que el pressupost assignat al concurs ascendeix a la quantitat d' 1,5 milions d'euros . Amb aquesta suma, s'han pogut permetre portar a totes les personalitats conegudes que veurem a la nova edició: Eduardo Casanova, Laura Londoño, Jorge Sanz, Miguel Diosdado, Toñi Moreno, Tania Llasera, Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escassi, Genoveva Casanova i Los Morancos.