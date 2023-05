La parella, en plena mudança. Foto: Europa Press

Dies després de protagonitzar un emotiu i romàntic retrobament a l'aeroport de Madrid després de diverses setmanes separats per motius professionals, Aitana Ocaña i Sebastián Yatra ens regalen noves imatges en actitud còmplice que demostren que la seva història d'amor marxa a les mil meravelles i que, lluny d'amagar-se, presumeixen amb naturalitat de la felicitat.

En aquesta ocasió la parella s'ha deixat veure en un centre comercial dels afores de la capital, on van acudir perquè el cantant colombià adquirís algunes coses per condicionar i fer seu l'impressionant pis que s'acaba de comprar a la milla d'or madrilenya ( un habitatge de 283 metres quadrats valorat en 1,5 milions d'euros) per estar més a prop d'Aitana.

Tot i que cap dels dos ha confirmat públicament la seva relació -que va començar el desembre passat, poc després que la triomfita trenqués amb Miguel Bernardeau- els cantants s'han tornat inseparables i cada vegada és més habitual veure'ls en actitud còmplice i romàntica.

Com en aquestes imatges captades en exclusiva per Europa Press , en què els veiem gaudint del seu amor mentre fan unes gestions. En primer lloc, la parella va anar a una benzinera, on van conversar entre rialles mentre repostaven. Tot seguit, i després que Aitana entrés a l'establiment a pagar, es dirigien a un centre comercial perquè Yatra recollís diversos paquets, que va transportar amb l'ajuda d'un carret i d'un amic mentre la cantant passejava al costat despreocupada amb un cafè en una mà i una ampolla daigua a laltra.

Intentant passar desapercebuts (complicat, tenint en compte que són dos dels artistes més populars del moment) tots dos van lluir una gorra negra, que Aitana va combinar amb bomber, top cropped i botes militars en el mateix color, i uns amplis pantalons càrrec en verd militar .