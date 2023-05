Amber Heard - Madrid

Amber Heard ha deixat Hollywood i s'ha mudat al nostre país, concretament a Madrid. "Puc revelar que Heard va deixar Hollywood i es va mudar discretament a Espanya amb la seva petita filla Oonagh”, ha informat el Daily Mail.

Segons la periodista que signa l'article, una amiga de Heard va dir: “Ella és bilingüe en espanyol i està feliç allà, criant la seva filla lluny de tot el soroll”.

L'amiga també li va dir al mitjà que l'actriu de 37 anys podria tornar algun dia als Estats Units . “No crec que tingui pressa per tornar a la feina oa Hollywood, però probablement tornarà quan sigui el moment adequat, per al projecte adequat”, va explicar.

Heard va vendre casa seva a Yucca Valley, Califòrnia, el juliol de 2022 per 1.1 milions de dòlars. Des de llavors, ha passat molt de temps a Espanya. El mes d'octubre passat, l'estrella d'Aquaman va ser fotografiada lluint el seu cos en biquini a les platges de Palma de Mallorca.

La suposada mudança de Heard a Espanya es produeix gairebé un any després del seu judici per difamació amb el seu exespòs Johnny Depp. Depp, de 59 anys, va demandar Heard per 50 milions de dòlars el 2019, al·legant que ella va mentir sobre els suposats abusos.

Un any després, Amber ho va contrademandar per 100 milions de dòlars.

El judici va acabar el juny del 2022 quan el tribunal va ordenar a Heard pagar a Depp 10 milions en danys compensatoris més 350.000 dòlars en danys punitius per difamar Deep en un article d'opinió del 2018 que va escriure per a The Washington Post.