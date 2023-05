Va faltar, amb les crosses. Foto: Europa Press

Acabada d'arribar d'una romàntica i luxosa escapada de quatre dies amb Íñigo Onieva a París, i a tan sols 2 mesos del casament, la mala sort s'ha acarnissat amb Tamara Falcó en la cita setmanal amb El Hormiguero. I és que la filla d'Isabel Preysler ha patit el primer esquinç de tota la vida al caure minuts abans de començar el programa. Per a sorpresa de l'audiència (i preocupació dels seus seguidors), la marquesa de Griñón ha entrat al plató caminant amb ajuda de dues crosses; això sí, sense perdre el somriure en cap moment.

"Venia corrent a la tertúlia i com que m'agrada portar les sabates una mica grans, he caigut. Aquí venim llisats, Show must go on . És el meu primer esquinç" ha reconegut resignada i amb sentit de l'humor. Sense perdre la calma, i convençuda que aquesta ensopegada no afectarà el seu enllaç, Tamara assegurava que ja havia parlat per telèfon amb el seu fisioterapeuta de confiança i que posaria solució com més aviat millor a la seva desafortunada lesió.

Dit i fet. Sense temps per perdre, la socialité se n'anava directament des del plató d' El Hormiguero a una clínica de guàrdia al centre de Madrid per intentar resoldre aquesta 'dolenta pota' que podria arruïnar el casament de no tractar-se a temps.

Després de diverses hores a l'interior, i ja entrada la matinada, Tamara sortia de la clínica amb l'única companyia de la seva gosseta Jacinta (que la va acompanyar al programa en aquesta ocasió) i amb l'ajuda d'unes crosses amb què va caminar amb dificultat fins i tot el cotxe que l'esperava.