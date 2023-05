Miguel Bernardeau i Aitana Ocaña, en una de les seves darreres fotos junts / @EP

Miguel Bernardeau i Aitana Ocaña feia 4 anys que estaven junts quan la seva història d'amor va posar punt final. Després d'aquesta ruptura, la cantant va passar pàgina al costat de Sebastián Yatra, malgrat que mai no s'hagi fet oficial.

Mig any després, Bernardeau s'ha pronunciat per primera vegada al respecte del nou romanç de la seva exparella, tot i que no ha volgut dir gaire. Miguel va anar a la presentació del llibre del seu amic Aritz Aranburu a Madrid, i quan la premsa va començar a preguntar-li per Aitana, es va mostrar força esmunyedís: " Estic molt bé, moltes gràcies. No em seguiu, per favor. Tot superbé".

Li han preguntat si s'alegrava pel seu ex i el valencià ha contestat que "moltíssim" i que estava "tot fenomenal". Tot i això, no va voler donar més detalls: "Jo no parlo mai d'aquestes coses, ho sento. He vingut aquí amb el meu amic que està presentat el seu llibre de surf".