El modista. Foto: Europa Press

Agents de la Guàrdia Civil han detingut aquest dilluns 8 de maig a Llíria (València) un home com a presumpte autor de l'agressió sexual a un menor d'edat, segons ha informat l'institut armat. L'arrestat, segons han confirmat a Europa Press fonts properes a la investigació, és el modista valencià Francis Montesinos.

Les investigacions van començar el 2022 per la denúncia dels delictes d'extorsió, contra la intimitat, revelació de secrets, violació de domicili, detenció il·legal, robatori amb violència i lesions, de les quals, en aquell moment, el detingut era víctima.

Tot i això, fruit de la investigació realitzada, s'han obtingut evidències que justifiquen la seva detenció, segons la Guàrdia Civil. Fonts coneixedores de l'arrest han assenyalat a Europa Press que a Montesinos se li han llegit els drets, ha estat informat de la causa i ha quedat en llibertat en espera de ser cridat pel jutge que investiga els fets.

El modista havia denunciat haver estat extorsionat el setembre de l'any passat suposadament per part d'un jove, que demanava una quantitat de diners per no difondre un vídeo amb imatges que el comprometien amb el dissenyador. Per aquest motiu va arrencar la investigació en què ara s'ha detingut el modista, que ha estat posat en llibertat després de la pràctica d'una sèrie de diligències.