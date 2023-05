Mans de Carles III / Arxiu

Aquest cap de setmana va tenir lloc la coronació de Carles III com a nou rei del Regne Unit i dels altres 14 estats que formen part de la Mancomunitat de Nacions. Un dels detalls que no ha passat ningú per alt són les mans del monarca, els dits del qual estaven inflats i vermells, com si es tractessin de salsitxes.

Aquest fet es deu al fet que Carles III té una malaltia poc coneguda que s'anomena 'dactilitis', una inflamació dels dits que pot causar dolor i deformitats a les articulacions. Les causes d'aquesta malaltia poden ser diverses, des de l'artritis psoriàsica, com alguna altra malaltia autoimmunitària.

Així ho explica Pau Mateo , un tiktoker que compta amb gairebé 24.000 seguidors: