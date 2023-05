Maria Teresa Campos @ep

La gran presentadora de televisió, María Teresa Campos , no està passant pels millors moments. Pel que sembla, una malaltia relacionada amb la vellesa ha assaltat la veterana comunicadora i el seu estat de salut ha empitjorat de mica en mica des de Nadal passat.

Terelu Campos i Carmen Borrego , les filles de María Teresa, estan bolcades a protegir la seva mare. No volen que se'n filtri ni una sola fotografia pel seu delicat estat de salut. Al gener, després d'una caiguda, van portar la presentadora al metge després d'una aparatosa caiguda. Li van diagnosticar anèmia, però es van quedar curts.

Després de molts rumors, Terelu Campos ha parlat sobre la seva mare a la revista 'Lecturas'. "Ja no és la que era", ha sentenciat, demanant més respecte "per la dignitat que es mereix la meva mare en la seva vellesa i en la seva malaltia” . "És una persona que ja no pot decidir per ella mateixa”, ha afegit, suggerint que sa mare està passant per algun procés de demència o alzheimer.

"Maria Teresa Campos morirà sent un referent, però quan això passi la que s'haurà mort per a mi serà la meva mare", ha afirmat al seu bloc, retraient que se n'estiguin publicant fotografies. "Tot ésser humà val un tracte digne. Val la pena això?".

Per la seva banda, Carmen Borrego ha confirmat la notícia al programa 'Salvame', que aquests dies està vivint el seu comiat. El 16 de juny el programa de 'La Fàbrica de la Tele' passarà a ser història de la televisió.