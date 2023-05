Salva'm - Mediaset

La Fàbrica de la Tele està desencadenada des que Mediaset va anunciar la cancel·lació de ' Sálvame ', i les escaletes del programa cada vegada són més surrealistes. Dilluns, van reunir tots els col·laboradors amb un assessor laboral per fer-los un CV que els garanteixi la feina després de la cancel·lació. Dimarts, van portar un assessor immobiliari per taxar el plató, i aquest dimecres han portat santeres per netejar les "dolentes energies" del plató.

"Salvame acaba i nosaltres ja estem planejant la nostra marxa. Però abans d'anar-nos-en, traurem la mala sort a aquest plató", ha dit Jorge Javier a l'inici del programa.

"El plat de Salvame pot estar emfatit. Aquestes santeres acaben amb les males energies per deixar-lo net als següents" , es podia llegir en un dels rètols.

Les santeres han entrat en plató de forma solemne anunciant quina serà la seva missió: "No només cal netejar el plató, també cal netejar-vos a vosaltres".

Tot i això, Jorge Javier Vázquez es resisteix que el plató perdi tota la seva energia: "Per mi, si deixes una mica de mala bava, tampoc m'importa", ha afirmat abans de donar pas a publicitat.