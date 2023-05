María Teresa Campos amb Terelu @ep

Terelu Campos ha acudit aquesta tarda al programa ' Salvame ' per presentar el format i, com calia esperar, s'ha pronunciat sobre l'estat de salut de la seva mare, María Teresa Campos . Segons va afirmar Terelu a la revista Lecturas, la que va ser reina dels matins i una de les presentadores més reeixides de la televisió espanyola, "ja no pot decidir per ella mateixa".

Pel que sembla, María Teresa Campos podria estar passant per una malaltia relacionada amb la vellesa, com la demència o l' Alzheimer , que li impedeix fer una vida normal i per tant, ara està a cura de les seves filles.

Terelu ha començat el programa molesta per les declaracions de la seva germana Carmen Borrego, que va parlar de manera explícita de l'estat de salut de la seva mare. "No comparteixo reproduir les coses que passen en la nostra intimitat amb ella", ha dit contundentment Terelu. De la mateixa manera, ha volgut deixar clar que la seva mare no té cap problema de salut a "cap òrgan" i que no està postrada en un llit.

La presentadora de Sálvame s'ha volgut remetre a les seves últimes paraules: "La meva mare ja no és el que era", deixant clar que no anirà més enllà per respecte a la seva progenitora.