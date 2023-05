Íñigo Onieva / @EP

Quan falten dos mesos per casar-se, Tamara Falcó i Íñigo Onieva no deixen d'acaparar titulars. En aquesta ocasió, la parella s'ha guanyat dures crítiques després que 'El programa d'Ana Rosa' hagi revelat al detall com és la web que han creat per als seus convidats i quant és l'import mínim que han demanat en concepte de regal als afortunats que presenciaran el seu 'sí vull'.

I és que en aquesta web, a més de la invitació en si -de tipus tradicional, en què inclouen els pares de tots dos i en què revelen que el seu enllaç se celebrarà a les 19 hores del proper 8 de juliol al palau El Racó- hi ha tres pestanyes amb informació rellevant per als seus familiars: a la primera s'informa que la festa de la seva preboda tindrà lloc a l'hotel Ritz un dia abans del casament -és a dir, divendres 7 de juliol- i que el dresscode de la mateixa serà cocktail'.

A la segona, es recomanen hotels, perruqueries i llocs especialitzats en maquillatge per a aquells convidats que no siguin de Madrid; ia la tercera és on hi ha la llista de casaments amb els regals de la web Atípica elegits per Tamara i Íñigo. Tot i això, la parella dóna l'opció -si als seus éssers estimats no els convenç cap dels exclusius objectes de decoració i parament de la llar- de fer un 'regal fictici', que condueix directament a un número de compte perquè aquell que ho desitgi els regali diners.

La controvèrsia ve perquè hi ha una quantitat mínima que són 150 euros , cosa que per a alguns és un gest de mal gust amb els seus convidats. Molest, i tirant d'ironia, Íñigo ha donat la cara després de la polèmica i ha deixat entreveure que no és certa aquesta informació: "Teniu accés, mirar-ho vosaltres. Fins després. Mirar-ho, si teniu accés. Està per tot arreu" ha assegurat sense amagar que no li fa gràcia que algun dels seus convidats hagi filtrat les dades de la web del casament amb Tamara i hagi revelat que han exigit un import mínim de 150 euros.