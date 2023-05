Una imatge de Blanes al perfil d'Instagram. Foto: Instagram (@shelaw123)

La vida de Camilo Blanes ha fet un gir de 180 graus les últimes setmanes. Arran que la seva mare, Lourdes Ornelas, llancés un crit d'auxili per l'espiral d'autodestrucció en què ha entrat el fill del desaparegut Camilo Sesto per les presumptes addiccions, el jove ha decidit compartir el seu caòtic dia a dia a través dels seus xarxes socials.

Gràcies a les desenes d'imatges que ha publicat a Instagram els últims dies (compte en què s'ha canviat el nom de Camilo Blanes per Shelaw) hem conegut els seus plans de començar a viure com una dona, complint així un sentiment que experimentava algun temps sota la identitat de Sheila Devil.

Una decisió que ja hauria comunicat a tot el seu entorn i de la qual presumeix orgullós en xarxes socials, on ha esborrat totes les publicacions anteriors i on tan sols podem trobar imatges en què, amb diferents perruques - rosses, pèl-roges, llises o arrissades, ja que la seva col·lecció és molt extensa i roba femenina, (a més de l'ajuda de l'app d'Intel·ligènciaArtificial FaceApp que endolceix els seus trets), es presenta com una dona.

Camilo tan clar té que vol canviar de sexe que, com ha revelat Saúl Ortiz a 'Fiesta', hauria començat a medicar-se per a això. Segons fonts properes, el jove hauria aconseguit hormones al mercat negre i s'estaria 'hormonant' sense cap tipus de control o suport mèdic per a la transició que el convertirà en una dona.

Tal com ha explicat el col·laborador, ni tan sols sa mare pot frenar els seus desitjos i, desesperada, ha tornat a parlar del delicat estat de salut del seu fill en una televisió mexicana: “El meu fill té el poder de decidir com vol morir, perquè és així, el meu fill conviu cada dia amb la mort”. "A Mèxic podia controlar millor el que feia, a Espanya hi ha molta màniga ampla amb el tema de l'alcohol i la resta, les autoritats no ho posen gens fàcil" s'ha lamentat, desperada al no saber què fer per ajudar el fill del mític artista.