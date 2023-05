La parella hauria posat punt final a la relació. Foto: Instagram (@santiburgoa)

A punt de celebrar el seu primer aniversari com a parella, i quan tot feia pensar que la relació anava vent en popa (i que fins i tot es plantejaven fer un pas més enllà), Vanesa Romero i Santi Burgoa han trencat . Una inesperada ruptura desvetllada el passat diumenge 14 de maig per Mónika Vergara a Fiesta, i de la qual ja han transcendit els principals detalls.

Qui va prendre la decisió d'acabar amb el festeig: va ser la protagonista de La que s'acosta, qui hauria posat com a argument la plena incompatibilitat de futur i de caràcters, perquè voldrien coses diferents.

Una ruptura en què, pel que sembla, no existirien terceres persones, ni tampoc problemes de diners; simplement les "coses no fluïen" entre ells perquè tenien "disparitat d'opinions" i "una decisió presa per un dels dos sorprèn l'altre i va fer que tot saltés pels aires" ha explicat la tertuliana, sense entrar en detalls sobre la decisió que hauria propiciat la fi de la relació.

La separació ha estat una bomba ja que dijous passat 11, tan sols 48 hores després de la seva suposada ruptura definitiva, Vanesa assistia a un esdeveniment a Madrid i, més còmoda que mai davant les càmeres, parlava sobre la seva felicitat amb Santi i els seus plans de futur al costat de l?ex d?Alba Carrillo. "Aquí anem. A poc a poc i fenomenal. Estem vivint el present i jo crec que està molt bé. L'important és construir, que hi hagi una molt bona base i que anem a poc a poc i el que hagi de ser, serà, això és el que jo tinc clar”.

"Vam passar molt de temps junts però no convivim perquè cada relació va marcant uns temps i anem a poc a poc. L'important és estar bé i si s'ha de fer aquest pas, es farà i quan sigui, benvingut sigui" explicava amb un somriure. Unes declaracions que per descomptat no feien res sospitar sobre una ruptura de la qual, de moment, cap dels seus protagonistes s'ha pronunciat públicament.