Belén Esteban @ep

Aquesta tarda ' Sálvame ' ha parlat sobre el resultat d'Espanya al Festival d'Eurovisió , que va quedar al lloc 17 després de ser ben valorada pels jurats i defenestrada pel televot. Per als col·laboradors del format, el resultat ha estat un "fracàs", segons han afirmat Kiko Matamoros , Belén Esteban i Laura Fa .

Per la seva banda, Terelu Campos ha afirmat sentir-se sorpresa pel resultat, i ha explicat que va fer una porra amb els seus amics posant Blanca Paloma entre el lloc 8 i 11. L'opinió de Terelu va coincidir amb la dels jurats d'Eurovisió, que van deixar Blanca Paloma en novè lloc, però va distar molt de la del televot, que la va deixar en última posició.

El més sorprenent del debat han estat les declaracions de Belén Esteban, que ha afirmat tenir la fórmula màgica per aconseguir un bon resultat a Eurovisió: "Hauria d'haver anat jo!" , ha exclamat la de Paracuellos aixecant l'aplaudiment del públic.

Podria Belén Esteban apostar per la música després de la cancel·lació de Sálvame el proper 23 de juny? No sembla bo per a les orelles dels espanyols, però alhora és la fantasia que necessitem.