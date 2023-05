La cantant mexicana. Foto: Europa Press

Paulina Rubio va aterrar a Espanya per promocionar la seva última cançó, No es culpa mía. Ha aprofitat la seva visita per concedir la seva primera entrevista al país, al plató de Y ahora Sonsoles. Tot el plató estava expectant, inclosa la presentadora, fins al moment en què va entrar al plató entre aplaudiments i ovacions.

Després de repassar la seva relació amb Miguel Bosé, el seu padrí musical i gran amic a qui admira amb passió, arribava el moment de parlar de Rocío Jurado. Ràpidament la cantant assegurava que per a ella, sempre va ser com una mare a qui va admirar i va respectar tota la vida.

Tot i això, les millors paraules anaven dirigides a "la meva germaneta", Rocío Carrasco. La filla de la cantant ha aconseguit fer-se un forat al seu cor i és que totes dues es tenen molt d'afecte. Desvelava que fins i tot havien parlat per telèfon feia unes hores durant el viatge.

Amb molt d'afecte, recordava l'actuació que va compartir amb Rocío Jurado l'any 2005. Les cantants van interpretar a duo Lo siento, el meu amor , que va marcar tota una fita en la seva carrera professional i personal. Paulina Rubio explicava a Sonsoles Ónega que aquesta actuació va tenir lloc per Rocío Carrasco i la relació tan estreta que han tingut sempre.