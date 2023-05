Tamara Falcó, en una imatge d'arxiu / @EP

A menys de dos mesos per al casament amb Íñigo Onieva, Tamara Falcó s'ha quedat sense vestit de núvia. Una impactant notícia d'última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encarregada de dissenyar el look nupcial que la marquesa de Griñón lluirà el 8 de juliol vinent- ha anunciat a través d'un contundent comunicat que no deixa precisament en bon lloc la filla d' Isabel Preysler.

Tal com avança en exclusiva el diari 'El País' , l'exclusiva marca de moda bilbaïna, liderada per Sofia Arribas i Saioa Goitia, ha decidit trencar el seu acord amb la socialitat i no continuar amb la creació del seu vestit de núvia perquè “la nostra ètica empresarial ens impedeix traspassar certs límits que posarien en perill l'autoria original del disseny”.

"Lamentablement, l'acord entre Sophie et Voilà i la senyora Falcó per a la confecció del seu vestit de núvia ha hagut de ser resolt com a conseqüència de l'incompliment contractual per part de la senyora Falcó", comença el comunicat en què, sense revelar exactament el motiu de la seva decisió de trencar amb Tamara, sí que deixen entreveure que el motiu tindria a veure amb les exigències que Tamara ha imposat per a la creació del seu vestit: “Sentim un profund respecte per la creació artística d'altres companys i la nostra ètica empresarial ens impedeix traspassar certs límits que posarien en perill l'autoria original del disseny”.

“Per això, i pel respecte que ens mereix l'originalitat dels treballs d'altres marques d'alta costura, no podem complir determinades exigències de la senyora Falcó, que des de l'inici de la relació hem desaconsellat i negat a fer per acostar-se massa a dissenys aliens a la nostra firma” afegeix, insinuant que la marquesa hauria proposat que 's'inspiressin' massa en dissenys d'altres firmes nupcials; cosa que les creadores de 'Sophie et Voilà' s'haurien negat de ple.

Tal com diu la nota emesa per la firma bilbaïna, des de la primera prova del vestit -que va tenir lloc al febrer i en què tot semblava anar a les mil meravelles- les coses han canviat molt i Tamara hauria "exigit" certes coses a les que Sofia Arribas i Saioa Goitia han dit no i que hauria acabat per convertir la situació en insostenible: “Des del principi hem posat tot el nostre afany perquè se senti la núvia més maca de l'any, cuidant cada detall i escoltant les seves idees. Entenem la importància de capturar l'essència sobre els conceptes i les inspiracions de les nostres núvies i, com és normal, en la majoria de casos partim d'una inspiració en altres dissenys que combinem amb l'estil de Sophie et Voilà i el savoir faire de les professionals de primer nivell d'aquesta companyia”.

Fonts properes a la marca han revelat a 'El País' que van intentar oferir "infinitives opcions i solucions alternatives" a Tamara per intentar reconduir la situació però, en no aconseguir-ho i després de "nombrosos desacords", s'han vist obligades a rescindir el seu acord i renunciar a la creació del vestit de núvia de la marquesa.

Un important contratemps per a la socialité, que ha vist com el malson de qualsevol núvia es fa realitat: Quedar-se sense vestit a menys de dos mesos del casament. Una garrotada sobre la qual Tamara no s'ha pronunciat de moment.