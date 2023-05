Shakira / @EP

Shakira va llançar divendres passat el seu darrer tema, Acròstic, dedicat a l'amor dels seus fills. El videoclip de la cançó es va publicar fa un parell de dies, i per a sorpresa de tots els seus seguidors, Sasha i Milan apareixien cantant amb la seva mare.

Lorena Vázquez ha estat l?encarregada d?explicar com es va prendre aquesta aparició l?exfutbolista i exparella de la colombiana, Gerard Piqué. Al programa de Sonsoles Ónega, la periodista va preguntar: "Lorena, això què? Ella es va queixar que els seus fills participessin a la Kings League de Piqué, però la Kings no és un videoclip...".

"El que em sorprèn més de tot això, és que si els teus fills apareguessin en un lloc, hauries de demanar permís a l'altre progenitor. I el més sorprenent d'aquest tema és que Gerard Piqué ha conegut que els seus fills participen en aquest videoclip , quan el videoclip ha vist la llum. Ell no ho sabia, ni se li havia demanat permís, ni autorització i ni els seus fills, sembla que tampoc li ho havien dit", explicava Lorena Vázquez.

"Si Piqué està disgustat o no. No ho sé. Però el seu entorn més proper ens assegura que no sabia absolutament res que els seus fills haguessin de ser en aquest videoclip", afegia Lorena, que seguia explicant: "Crec que si ella demana a un comunicat que es respecti la intimitat dels seus fills i, de cop, apareguin en un tema musical que farà la volta al món. No entenc que primer demani que se'ls protegeixi i després els tregui ella".