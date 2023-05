Arxiu - Dilluns passat Miguel Bosé va arribar a l'escenari del Recinte Firal de Torrejón de Ardoz amb un dels seus exclusius concerts dins de la gira Amo Tour 2016. Aquest any el cantant recorrerà algunes de les ciutats més importants d'Espanya com - MIGUEL BOSÉ/ JAVIER GALVEZ - Arxiu

El Suprem ha rebutjat el recurs presentat per Ignacio Palau, exparella sentimental del cantant Miguel Bosé, en què demanava que tots dos fossin reconeguts com a pares dels quatre fills que van tenir al seu dia per gestació subrogada, dels quals dos eren fills biològics d'un i dos més, de l'altre. L'alt tribunal fixa que els llaços afectius no són suficients per reconèixer la paternitat de tots dos sobre els quatre menors, aclarint que per això havien d'haver adoptat.

La Sala Civil ha explicat que, "amb independència de les circumstàncies del naixement dels fills o del sexe dels progenitors, no és suficient per establir una filiació el mer vincle socioafectiu dels menors entre si i amb qui va ser la parella del seu pare respectiu".

"L'ordenament espanyol estableix per a aquestes situacions la llera de l'adopció que van poder seguir les parts durant la convivència i que, un cop trencada la parella, és inviable", indica la Sala Primera en una nota informativa.