Té 11 anys i és una celebrity més de 400.000 seguidors. Miss Anastasia Russo s'ha convertit en una de les influencer més petites del món gràcies al seu treball com a actriu - al març va estrenar la pel·lícula Tin & Tina- o les seves campanyes com a model. La nena ha treballat amb marques com Armani, Pinko, DKNY, Lui Jo i Desigual.

La petita Miss Anastasia Russo publica tot el contingut amb ajuda de la seva germana ja que, segons afirma, encara no té prou edat per utilitzar les xarxes,

Anastasia va néixer a Madrid, però té ascendència ucraïnesa i russa. Realment, es diu Achikhmina, però és tan difícil de pronunciar que va decidir agafar el cognom del seu avi, Russo, que era d'Itàlia.

Amb tanta varietat entre els passats, la nena s'ha convertit en una experta en idiomes i ja parla espanyol, anglès i rus. També entén perfectament l'ucraïnès i estudia francès i italià. En el futur aspira a ser una model internacional i per això, cari, calen idiomes.

Tot seguit podeu veure algunes de les fotografies d'aquesta jove promesa:

Anastasia Russo a Barcelona - INSTAGRAM