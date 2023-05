Carlota Corredesa / @EP

Fa un any que Carlota Corredera se'n va anar de Sálvame , i des que va deixar enrere Mediaset, la presentadora es va prendre un temps de descans que hauria arribat al final. A les seves xarxes socials ha explicat que s'embarcarà en un nou projecte amb radiofonics.

“Totes les persones que tenim vocació de Periodisme o Comunicació Audiovisual hem trobat a faltar en la nostra formació poder accedir, treballar i escoltar gent que està en actiu, i que ara tenim l'oportunitat de transmetre-vos tot el nostre saber perquè aconseguiu triomfar a la tele”, explica en un vídeo promocional.

Tot i això, aquest no serà l'únic projecte en què s'embarcarà, ja que també s'ha estrenat com a col·laboradora de l'exitós podcast 'Menuo cuadro', presentat per David Insua i David Andújar, malgrat que per ara no se sap si comptarà amb una secció fixa.

Sobre el tancament de Sálvame, ha dit al podcast 'Quin tràfec' : "Tots els membres de la família 'Sálvame' estem tristos, una mica commocionats. Crec que ningú s'ha fet a la idea". "Els va agafar els meus companys en directe, a mi a casa. I crec que no és la millor manera d'assabentar-se d'una cosa així (…) Es mereixien rebre la notícia d'una altra manera", lamentava.