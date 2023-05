"La mare ja no se n'anirà més i estarem sempre junts". Amb un plor incontrolable , aquest va ser l'emotiu missatge que Adara Molinero va voler enviar el seu fill a la gala de Supervivents de dijous passat 18 de maig.

"No puc evitar que cada dia em pesi més", havia confessat alguns dels seus companys del reality, encara que també els havia traslladat la seva felicitat i satisfacció per poder estar participant i vivint aquesta experiència.

Tot i això, quan Carlos Sobera li va preguntar des del plató , la model no va poder evitar trencar a plorar. "És duríssim. El trobo molt a faltar i fa molt de mal. Vull continuar vivint això. Tinc molta il·lusió i ho faig per ell . Al final, estic treballant. Ho faig com a persona però també estic treballant i ho faig per ell", li va explicar. al presentador.