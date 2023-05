El reconegut cantant va captivar el públic i jurat del programa de talents de RTVE, Cover Night, amb una emotiva interpretació del seu èxit "T'estimaré". | @EP

Després d'una absència de vuit anys, Miguel Bosé fa un impactant retorn als escenaris. El reconegut cantant va triar el programa de talents de RTVE, Cover Night, com el lloc per al seu esperat retorn, on també s'exercia com a jurat. Amb una commovedora interpretació de la seva exitosa cançó "Te amaré", Bosé va aconseguir captivar a la resta del jurat, compost per Mónica Naranjo, Juan Magán i Chanel.

Ruth Lorenzo, una de les presentadores del programa, va elogiar l'actuació de Bosé i li va brindar una ovació. Amb evidents mostres d'emoció i felicitat, el cantant va expressar els seus sentiments sobre el seu retorn: “Estic sense veu a causa de les emocions... després de 8 anys. A partir d'ara, a remuntar... Moltes emocions i molt més..., però vull dedicar-ho a l'equip”.

El xou musical de Televisió Espanyola, Cover Night, va arribar al seu gran final amb la victòria de Jesús Martí sobre J Kbello després de dotze setmanes d'emissió. Tot i això, el veritable protagonista del desenllaç va ser Bosé.

El seu retorn als escenaris ha estat rebut amb entusiasme i emoció, marcant una fita a la seva carrera i deixant els seus seguidors ansiosos per presenciar més del seu talent musical.