Foto: Instagram (@marcmarquez93)

Sempre molt discret amb la seva vida privada, Marc Márquez ha recorregut a les xarxes socials (en concret, el seu perfil d'Instagram) per compartir amb els seus seguidors el meravellós moment personal que viu al costat de la seva nova parella, Gemma Pinto. Tot i mantenir la incògnita fins a l'últim moment, el pilot de MotoGP ha anat deixant pinzellades de la seva escapada romàntica a Marràqueix en què l'hem vist molt enamorat els últims dies.

Enmig de continus rumors era el mateix pilot el que pujava una fotografia d'allò més especial al seu compte d'Instagram en què apareixia la mà al costat de la d'una noia, una instantània que desencadenava les especulacions sobre la noia que torna a ocupar el cor del pilot. Finalment el misteri es resolia i coneixíem la identitat de la jove, una influencer de 26 anys que compta amb més de 50.000 seguidors a les seves xarxes socials i que manté una bonica amistat amb la també influencer Laura Escanes.

Amb ganes de cridar als quatre vents el seu nou festeig, Marc Márquez acabava publicant diverses instantànies amb la seva noia en què se'ls veia molt enamorats. Gaudint al màxim del seu temps junts, la parella ha viatjat al Marroc aquests dies per celebrar amb magnificència el 26 aniversari de Pinto que ha bufat les espelmes molt ben acompanyada.A l'espera de conèixer més detalls sobre aquesta nova història d'amor, aquest no seria el primer pilot a la vida de la model i és que també va tenir un romanç en el passat amb Axel Pons. Márquez, per la seva banda, també coneix de prop el món de les influencer després de la seva última relació amb Lucía Rivera.