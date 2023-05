Pablo Alborán / @EP

Pablo Alborán no està vivint els seus millors dies, com a mínim a la parcel·la sentimental. I és que després de dos anys de relació, el cantant malagueny ha acabat la seva relació són el que havia estat el seu xicot. Segons El Mundo, la relació va acabar fa dos mesos, però no se n'ha sabut res fins ara, i tampoc hi ha possibilitat de reconciliació aparent.

Fins ara no se sabia qui era l'afortunat que compartia el temps amb Alborán perquè el cantant ha estat sempre molt gelós de la seva vida íntima i amorosa. La gent va saber que era homosexual perquè ell mateix es va encarregar de fer-ho públic mitjançant un vídeo d'Instagram, sinó que ni tan sols s'hauria sabut, malgrat que hi havia algunes sospites.

Segons el mig esmentat, la seva parella era un banquer a qui "va conèixer en el cercle de la gai-set madrilenya en què tots dos es mouen".