David Valldeperas demanant perdó a Raquel Bollo

Aquest dimarts Sálvame va acabar de la pitjor forma possible, amb Raquel Bollo entrant al programa totalment trasbalsada, carregant contra la cúpula de la Fàbrica de la Tele i Mediaset. Tal com vam recollir a CatalunyaPress , el programa es va veure obligat a cancel·lar la seva emissió pel descontrol de la situació i passar a emetre, de cop, el concurs de Cristian Gálvez '25 palabras'.

Tot i la tensió viscuda, a La Fàbrica de la Tele han volgut afrontar el conflicte i aquest dimecres, el director David Valldeperas, ha demanat perdó a Raquell Bollo.

"Ahir vivim una situació en aquest plató que necessita una explicació. La participació dels fills de Raquel a Supervivientes ha generat declaracions d'amics i enemics", ha començat dient Valldeperas.

El director ha recordat que "ahir convidem a Rocío Cortés, filla de Chiquetete i germanastra de dos dels participants del reality , per parlar exclusivament sobre com Ànima i Manuel estan vivint el concurs", emfatitzant que no va ser una decisió correcta: " No encertem amb la nostra decisió i potser no mesurem bé els riscos amb aquesta convidada”, ha assenyalat.

"És evident que les paraules de Rocío Cortés van anar més enllà del que venia a comentar. Ho sentim, ahir ens vam equivocar" , ha conclòs el director de 'Sálvame'.

David Valldeperas ha volgut deixar clar la posició de La Fàbrica de la Tele: "Raquel va ser víctima de maltractament per Chiquetete i en aquest assumpte sempre ens tindrà al seu costat", ha assegurat. "L'equip que fa aquest programa i molts anteriors a Sálvame, va recolzar al seu dia i ara Raquel en aquesta qüestió", ha afegit.

"La Raquel va ser una de les col·laboradores fonamentals en el desenvolupament d'aquest programa. El temps i les circumstàncies han contaminat la nostra relació. Avui, són moltes les diferències que ens separen d'ella, però hi ha alguna cosa amb què sempre estarem al seu costat: el horror que va viure amb Chiquete", ha conclòs Valldeperas.

A continuació, podeu veure les imatges: