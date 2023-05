Cristina Pedroche @ep

El naixement d'un fill és un dels moments més memorables i significatius de la vida d'una dona. Al llarg dels anys, s'han desenvolupat diferents tècniques i enfocaments per ajudar les dones durant el procés del part. Un dels mètodes més prometedors que ha guanyat popularitat en els darrers temps és l' hipnopart , una tècnica que combina la relaxació profunda, la visualització i les tècniques d'autohipnosi per aconseguir un part més tranquil i empoderador.

Cristina Pedroche ha volgut recomanar aquesta tècnica per tenir un fill als seus seguidors, afirmant que es tracta d'una preparació mental per tenir un part positiu. dit la col·laboradora de Zapeando. "Ningú t'hipnotitza, és controlar la teva respiració i fer molta meditació", ha matisat.

"El primer que has de fer és dir-te afirmacions. No pots parlar en negatiu, sinó tota l'estona en positiu" , ha dit Pedroche, afirmant que ella no tindrà "contraccions". "El que tindré, sinó onades uterines", ha sentenciat.

"Ve una onada, l'agafo i la surfeig, i la natura em deixa un moment per descansar. Després ve una altra onada", ha continuat explicant la col·laboradora.

Com funciona l'hipnopart?



L'hipnopart es basa en la idea que el cos i la ment estan intrínsecament connectats i poden influir-se mútuament. A través de la pràctica regular de tècniques de relaxació, visualització i autohipnosi, les dones embarassades aprenen a controlar la resposta al dolor ia l'estrès durant el part. Això s'aconsegueix entrenant la ment per enfocar-se en imatges i pensaments positius, alliberant tensions musculars i cultivant una sensació de calma i de confiança.

Durant l'hipnopart, les dones aprenen a fer servir diferents eines i tècniques per facilitar un part més suau. Aquestes poden incloure la pràctica de la respiració profunda, la repetició d afirmacions positives, la visualització d un entorn tranquil i segur, i l ús de paraules o frases especials per reforçar una mentalitat positiva. En practicar aquestes tècniques abans del part, les dones estan més ben preparades per enfrontar les contraccions i el dolor, cosa que pot conduir a una experiència de part més relaxada i controlada.

Beneficis de l'hipnopart