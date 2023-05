Gloria Camila @ep

Gloria Camila Ortega va publicar un vídeo a les xarxes socials on es veu la seva empleada de la llar recollint la femta del seu gos mentre ella la grava i es rei. La filla d'Ortega Cano va esborrar les imatges ràpidament en veure que els usuaris l'estaven acusant d'"humiliar" la seva empleada de la llar, però això no va impedir que el vídeo corregués per tots els mitjans de comunicació i xarxes socials a Espanya, i ara la polèmica s'ha internacionalitzat.

El NY Post , un dels mitjans més llegits dels Estats Units, ha recollit aquest insòlit moment en una notícia que es titula: "Influencer rica criticada per filmar mestressa de claus recollint caca de gos: 'Vil'".

Captura de pantalla de la notícia publicada al NY Post

A l'article descriuen l'insòlit vídeo, on Gloria ordena a la seva assistenta que reculli la femta del gos mentre li pregunta: " "Què tal el tacte? Està calenteta?", i riu sense cap pudor. Per aquestes vergonyoses imatges, Gloria Camila ha estat titllada de "vil", "narcisista" i "escombraries", tal com recorda el NY Post.

Gloria Camila ha volgut fugir de la polèmica acusant l'audiència de "classista". "Els primers classistes sou vosaltres", va declarar. "Si ho hagués unes fet amb una altra persona, amic o algú que no treballés per al meu pare ho haguessis pres diferent", ha sentenciat sense despentinar-se.

De la mateixa manera, ha volgut tenir unes paraules boniques cap a Marina, l'assistenta humiliada. "Marina és molt més que una 'empleada", ha declarat. “Marina és família, Marina és amor, Marina és alegria, és el meu mocador, és com una segona mare per a mi i la vull molt. I només aquells que ens coneixen ho saben”, ha dit la filla d'Ortega Cano.