Foto: Europa Press

La mort de Tina Turner deixa un buit en moltíssims fans de la seva música, però si hi ha algú que sentirà la seva absència de manera més especial serà Erwin Bach . El seu segon marit va ser l'amor de la seva vida (malgrat que durant molts anys va estar casada amb una altra persona) i és algú que malgrat tenir un perfil molt més baix que la primera parella, va ser molt més positiu per a la cantant.

Nascut a Colònia el 1956, encara que també era un amant de la música, la seva vocació era la de promocionar els artistes. I és el que va fer. Va conèixer Turner el 1986.

Curiosament, va ser Turner qui es va enamorar, fet que va explicar en una entrevista amb Oprah Winfrey. "Tenia uns ulls grans. Em vaig ficar al cotxe amb ell i el meu cor estava bu-bum, ja saps. Les meves mans suaven i vaig pensar 'Déu meu, això és amor a primera vista".

Turner s'havia separat del seu primer marit, Ike, el 1978, però no va voler contraure matrimoni amb l'alemany fins al 2013, encara que el germà s'ho havia proposat diverses vegades. Tot i que no havien passat per l'altar, van ser inseparables.

El seu amor per la cantant va ser tan gran que fins i tot li va donar un ronyó el 2017, per la insuficiència renal de l'artista, cosa que en aquell moment li va salvar la vida.