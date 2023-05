Foto: Instagram (@tamara_falco)

“Tenim vestit”, amb aquestes dues paraules ha començat Tamara Falcó la seva intervenció a El Hormiguero la nit del passat dijous 25, confirmant que lluirà un Carolina Herrera el dia més important de la seva vida. Després de la setmana tan frenètica que ha tingut viatjant a Nova York i després a Eivissa, la Marquesa de Griñón s'ha assegut al seu programa i ha rebutjat tots els dubtes.

La filla d'Isabel Preysler ha confessat que va ser ella mateixa qui es va posar en contacte amb Wes Gordon i li va dir “he tingut un problema” i ha assegurat que la trobada a Nova York com “la prova de núvia més meravellosa que ha tingut, em he sentit súper escoltada”.

“He d'anar a fer-me més proves” anunciava, perquè no està tot acabat, de fet té pendent “tres o quatre” viatges per concretar tots els detalls pel vestit de núvia. “Va ser fenomenal” revelava i entre rialles, assegurava “almenys tinc alguna cosa a posar-me” el dia del casament.

Sense més, Tamara no ha volgut entrar en més detalls sobre com es va decantar per Carolina Herrera, tampoc ha desmentit algunes informacions que apunten que ella ja tenia negociacions fetes amb la firma abans de trencar la relació laboral amb l'anterior firma.

Falcó també va voler recalcar que en aquesta reunió amb l'equip de Wes Gordon ha estat espectacular perquè ha estat escoltada i s'ha sentit com a casa. D'aquesta manera, sembla que la Tamara ja pot dormir tranquil·la a les nits perquè el seu vestit de núvia va vent en popa.