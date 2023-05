El cantant, en una imatge de fitxer. Foto: Europa Press

Gairebé a les 2 de la matinada del dissabte 27 de maig, al compte de Twitter del cantant Alejandro Sanz es va publicar un alarmant missatge. " No estic bé . No sé si això serveix d'alguna cosa però ho vull dir. Estic trist i cansat", començava la reflexió de l'artista.

L'autor d'èxits com Corazón partío ha volgut visibilitzar el seu estat d'ànim. "Per si algú més creu que sempre cal ser una brisa de mar o un foc artificial en una nit d'estiu", ha afegit.

Sanz ha assegurat que està "treballant" perquè se li "passi": "Arribaré als escenaris i alguna cosa a dins em dirà què fer", ha escrit.

"Però de vegades no vull ni ser-hi. Literalment", ha afegit en el seu escrit, que ha provocat una onada de missatges de suport per part dels seus seguidors.

El cantant ha explicat que vol ser "sincer" i "no entrar al soroll inútil". "Sé que hi ha gent que se sent així. Si et serveix, jo em sento igual", conclou.