La parella, en arribar al concert del 28 de maig. Foto: Europa Press

Comptant els dies per retrobar-se amb els seus fills a Miami després d'un mes sense veure'ls, i viatjar amb Milan i Sasha a Barcelona per gaudir en família de l'inici de les vacances estivals, Gerard Piqué ha reaparegut d'allò més somrient i còmplice amb Clara Chía després dels insistents rumors de casament que han perseguit la parella els últims dies.

La seva recent visita a una coneguda joieria del passeig de Gràcia de Barcelona, en què a més d'adquirir dos exclusius rellotges haurien deixat a arreglar un anell, ha desfermat les especulacions sobre un compromís matrimonial entre l'exfutbolista (que mai no va arribar a casar-se amb Shakira) i la seva jove parella, que ha esdevingut el seu gran suport.

Al marge de rumors i comentaris, l'exfutbolista gaudeix del seu dia a dia amb Chía i diumenge passat 28 han estat dos dels vips que han assistit a l'últim dels concerts de Coldplay a Barcelona. Sense fer cas a les preguntes de la premsa, la parella ha mostrat la seva complicitat i, sense deixar-se anar la mà, no han deixat de somriure en arribar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys acompanyats per uns amics.

Somrient davant la insistència de la premsa, no hi va haver manera d'aconseguir que cap dels dos fes alguna pista sobre si passaran o no per l'altar en un futur més o menys proper.