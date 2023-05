Foto: Europa Press

Conscient de la preocupació dels seus seguidors després del missatge que va publicar aquest cap de setmana a xarxes socials confessant que està "trist" i "cansat", i que "de vegades no vull ni estar, literalment", Alejandro Sanz ha trencat el seu silenci. I ho ha tornat a fer de matinada i una vegada més a través de Twitter per revelar com es troba i agrair el suport que ha rebut els últims dies després de reconèixer el complicat sotrac que està passant.

"Aquests dies he rebut molt d'afecte per diferents vies i les agraeixo moltíssimes totes" ha començat, explicant que encara que "he tingut un brot fort aquest cap de setmana" -d'aquí la inquietant confessió que ha provocat que molts es preocupin per la seva salut mental - la seva recuperació va pel bon camí i de mica en mica es troba millor: "Encara que encara no acaba d'arribar la llum, sembla que s'ha despertat una cuca de llum al meu pit".

Després de les especulacions sobre una possible cancel·lació de la gira amb què recorrerà el nostre país (que arrenca el proper 3 de juny a Pamplona), el cantant ha deixat clar que no és una cosa que passi pel seu cap en aquests moments; en les seves pròpies paraules, "amb l'ajuda correcta i una mica de comprensió i suport als xous, ho tirarem endavant". "A més, crec que tancar-me no és bona idea" afegeix, deixant entreveure que el seu retorn als escenaris espanyols li vindrà bé per recuperar-se al 100% i tornar a ser l'Alexandre que tots coneixem.

"Gràcies per la caloreta. Anem a buscar el dia de demà" s'ha acomiadat, agraint una vegada més l'onada de missatges d'afecte i suport que ha rebut des que va fer públics els seus problemes de salut mental i llançant als seus seguidors un missatge de esperança: "El sol està de camí".