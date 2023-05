Julio Iglesias / Instagram @ julioiglesias

L'estat de salut de Julio Iglesias, de 79 anys, no és el més òptim. De fet, segons el mitjà A la tarde de América TV, el cantant necessita fins i tot una cadira de rodes per moure's i fins i tot està perdent la memòria.

El presentador Matías Vázquez també explicava que ja no tindria contacte amb diversos amics, ja que no contesta les trucades.

Cal recordar que Julio Iglesias ja va haver de negar els rumors que circulaven sobre el seu estat de salut fa gairebé un any: "No acostumo a respondre a aquestes informacions “MALIGNES i INCERTES” que confonen tanta i tanta gent. Han dit que estic mort, han dit que estic en una cadira de rodes, han dit que tinc alzheimer, amb tot el respecte que tinc a la gent que pateix amb aquests problemes, la vida em segueix omplint de privilegis, estic perfectament bé, amb ganes de tornar a entrar al estudi i seguir fent camins per cantar amb les mateixes ganes de sempre”.