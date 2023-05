Anabel Pantoja / Arxiu

Dies després que la revista Lecturas publiqués unes imatges d' Anabel Pantoja en actitud còmplice amb l'exconcursant de 'L'illa de les temptacions' Samu Chávez -una relació que la neboda d'Isabel Pantoja no va trigar a desmentir molesta- el programa 'Fiesta' ha revelat que la influencer està enamorada de nou, i no precisament de l'ex de Tania Déniz!

L'afortunat? El fisioterapeuta de la tonadillera, David García , amb qui es va rumorejar que la sevillana hauria tingut un intens roneig durant la gira de la seva tia per Amèrica del Nord el mes de febrer passat. Tot i que tots dos han jugat a despistar assegurant que tan sols els uneix una bona amistat, aquesta hauria donat pas a l'amor fa diverses setmanes.

"Està feliç, fa setmanes que és feliç. Està coneixent algú. No és una cara coneguda, però en algun programa se n'ha parlat. El cor d'Anabel Pantoja està content des de fa setmanes. El que faci Yulen li importa tres pizzes amb maionesa ", ha assegurat el col·laborador Iván Reboso, amic de la influencer.

Tot i que no ha donat el nom del nuvi d'Anabel, durant l'emissió de 'Festa' han revelat que no és cap altre que el fisioterapeuta d'Isabel Pantoja, amb qui ha gaudit d'uns dies al Festival Ron Barceló Desalia a Benidorm encara que, jugant a la distracció i intentant evitar que l'enxampin, no ha etiquetat el seu nou amor en cap de les imatges que ha compartit en xarxes socials.