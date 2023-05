Dos mesos i 11 dies després del naixement d' Ana Sandra Lequio a Miami, Ana Obregón ha tornat a Espanya amb la seva néta. Tot i que es va especular que la biòloga esperaria que la petita tingués tres mesos per tornar a casa, els seus compromisos professionals l'han obligat a avançar el viatge i aquest dimecres, cap a les 8 del matí, aterrava a l'aeroport d'Adolfo Suárez Madrid Barajas amb la filla d'Aless als braços.

Ana Obregón a l'aeroport amb la petita Ana Sandra Lequio després de tornar dels Estats Units, el 31 de maig de 2023, a Madrid (Espanya) | ep



Tot i l'enorme expectació i el debat sense precedents que va generar la decisió d'Anna de recórrer a la gestació subrogada als 68 anys per complir l'última voluntat del seu fill i portar al món una nena concebuda amb mostres d'esperma congelades del jove , l'actriu no ha dubtat a confessar que ho tornaria a fer una altra vegada, ja que Ana Sandra li ha tornat el somriure i les ganes de viure.

Des que el 20 de març passat la petita va arribar al món a Miami -una notícia que va saltar a la llum a la portada de la revista Hola! 9 dies després, amb unes imatges de la biòloga abandonant l'hospital amb què llavors pensàvem que era la seva filla als braços, mirant-la amb infinita tendresa- Ana no ha deixat d'acaparar titulars.



De les crítiques per la seva elevada edat per ser mare, als atacs que va rebre quan ella mateixa va confirmar -després de dies de rumors- que el bebè era en realitat la seva néta, i amb el seu naixement havia complert el somni del seu fill Aless de portar fills al món encara que ell ja no hi fos, la presentadora s'ha convertit en una de les grans protagonistes de la crònica rosa.



Al marge de tot, i allunyada del focus mediàtic a Miami, Ana ha gaudit de dos intensos mesos amb Ana Sandra en què, bolcada a les cures de la petita -a la qual s'ha dedicat 24 hores al dia en cos i ànima- han estat nombroses les ocasions en què ha presumit de la nena, una preciosa nadó que com confessa, recorda molt l'altre gran amor de la seva vida, el seu fill Aless.

Un núvol de felicitat que ara continuarà vivint a Espanya, ja que la presentadora ha de reprendre els compromisos professionals. El proper 11 de juny estarà a la Fira del Llibre de Madrid, i s'espera que convoqui els mitjans de comunicació per presentar el seu llibre 'El chico de las musarañas', que va començar Aless i que ha acabat ella. A més, hauria tancat la visita a 'El Hormiguero' a Antena 3 i al programa de Bertín Osborne a Tele 5, 'La meva casa és la teva'.

Preparada per tornar a la 'realitat' sense separar-se de la seva néta, Ana i Ana Sandra han arribat aquest matí a Espanya. Intentant esquivar la premsa, la biòloga ha utilitzat el servei premium de l'aeroport de Madrid, tot i que no ha pogut evitar que es captin les primeres imatges amb la petita al nostre país.



Amb un immens somriure, ulleres de sol i un afavoridor vestit blanc amb flors en color blau intens, Obregón ha abandonat la terminal amb Anita adormida plàcidament als braços i minuts després arribava al seu domicili a La Moraleja, on s'espera que a les properes hores acudeixi tota la seva família per conèixer per fi la petita.