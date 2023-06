Jorge Javier Vázquez / Mediaset

El 16 de juny era la data prevista per al tancament de Sálvame després de la dràstica decisió de Mediaset . Tot i això, van allargar en primera instància la seva vida perquè la seva última emissió es donés el 23 de juny de 2023.

Des que se sabés, el prorama dirigit per Jorge Javier Vázquez s'ha anat preparant i ha donat espectacle a cadascun dels seus programes, portant fins i tot a assessors laborals perquè cada col·laborador redactés el seu currículum vitae.

Tot i això, el parer de Mediaset ha tornat a canviar i allargarà una mica més la vida de Sálvame Deluxe, la versió nocturna del programa. "'Divendres Deluxe' tindrà la seva última emissió a Telecinco finalment el divendres 7 de juliol per ajustaments de programació", assenyalen des de Mediaset Espanya.

Per tant, el programa nocturn que s'ha instal·lat a les televisions espanyoles durant les nits dels divendres i dels dissabtes al llarg de la història finalitzarà el proper divendres 7 de juliol, i després serà substituït per La última noche , presentat per Sandra Barneda.