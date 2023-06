El cantant, en una imatge recent. Foto: Instagram (@julioiglesias)

Poques hores després que sortissin informacions respecte a un possible deteriorament de la seva memòria (fins al punt d'assegurar que no recordava ni les seves cançons), Julio Iglesias ha volgut desmentir-ho amb contundència a través de les seves xarxes socials, deixant clar que es troba perfectament i arremetent contra aquells que han parlat del seu suposat deteriorament.

"Estic molt preocupat per tot el que causa haver triat un petit temps de solitud" ha començat, fent esment a la seva desaparició mediàtica en els últims temps, en què refugiat al seu paradís de Punta Cana no s'ha deixat veure públicament.

"D'una manera mal educada per a aquells que han fet dubtar de la meva salut, els diria que estic DPM, però per a la gent que em volen de debò per tants anys, dir-los que mai, he tingut la meva ment més clara, escrivint les meves memòries i els agraeixo amb tota la meva ànima, el seu afecte de sempre. No em puc creure tanta especulació per no voler fer entrevistes en aquests moments", assegura l'artista.

El post d'Instagram acaba assegurant que tot el que s'hi ha publicat recentment és "mal intencionat" i "amb maldat".

Acompanya la publicació amb una imatge recent, on llueix un bigoti que diu que recorda al que solia lluir el seu pare.